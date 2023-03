Mercedes W14, quella curiosa posizione dell'abitacolo che ha anche la Ferrari SF-23...

C'è un dettaglio della Mercedes W14 che a molti non è sfuggito e riguarda la posizione dell'abitacolo. Il posto di guida risulta essere in posizione ben più avanzata rispetto ad esempio a quello di Red Bull, e non piace a Lewis Hamilton.

Il pilota sette volte campione del mondo ha infatti svelato che sta “lottando” contro la seduta più avanzata sulla sua monoposto, e per questo dovrà essere modificata “al 100%” per i progetti futuri.

Non è ben chiaro se Hamilton faccia riferimento già a questa stagione o alla prossima, fatto sta che l'abitacolo in quella posizione a Sir Lewis non piace. Mercedes ha deciso di introdurlo a seguito delle nuove regole tecniche, e molto probabilmente per una questione di design e vista la fiancata ridotta al minimo.

Evidentemente il feeling che i due piloti delle frecce d'argento sentono in quella posizione non permette loro di guidare al meglio, ed è per questo che bisognerà apportare qualche modifica. "Ci sediamo più vicini alle ruote anteriori rispetto a tutti gli altri piloti", ha detto Hamilton al suo arrivo in Australia.

“Il nostro abitacolo è troppo vicino alla parte anteriore. Quando guidi ti sembra di stare seduto sulle ruote anteriori, una delle sensazioni peggiori che si provano quando si guida un'auto. Se guidassi la tua auto a casa e ti mettessi le ruote proprio sotto le gambe, non saresti felice quando ti avvicini alla rotonda!”.

E ancora: “Ciò che succede è che si cambia davvero il comportamento dell'auto e il modo in cui ne percepisci il movimento. Rende più difficile prevedere il comportamento, rispetto a quando sei più indietro o sei seduto più vicino, più al centro”.

Hamilton ha spiegato di aver ascoltato la squadra a riguardo: “Quella era la direzione in cui hanno detto che saremmo dovuti andare. Se avessi saputo la sensazione che avrei provato, non sarebbe successo. E deve cambiare per il futuro. 100%”.

Lewis Hamilton ha affermato in alcune interviste di come la Mercedes W14 faccia "l'opposto di quello che vogliamo", ed è quindi probabile che uno dei principali problemi della monoposto sia proprio il posto di guida.



L'abitacolo così avanzato, come potete vedere anche dalla foto pubblicata da the-race.com, è adottato anche dalla Ferrari, altra scuderia che non sta andando affatto bene in queste prime uscite di mondiale. Diversa invece la Red Bull, la cui posizione di guida appare ben più arretrata, mentre l'Aston Martin sembra adottare una soluzione a metà strada.

L'inizio di stagione choc di Mercedes sta facendo tentennare Lewis Hamilton sul suo futuro e sono molti quelli convinti che alla fine Hamilton possa sbarcare in Ferrari, ripercorrendo le orme di Michael Schumacher.