Mercedes vuole dire addio agli incidenti d'auto entro 2050 con Vision Zero

La fiducia cieca di Mercedes per il suo sistema Drive Pilot, tanto che si prenderà la responsabilità degli errori della guida autonoma, si conferma ancora una volta nella dichiarazione di intenti per il futuro Vision Zero. Questo nuovo progetto intende porre fine agli incidenti d’auto entro il 2050 in tutto il mondo.

Secondo quanto dichiarato da Mercedes, la casa automobilistica vuole lavorare sui sistemi avanzati di assistenza alla guida o di guida autonoma e collaborare per modificare le infrastrutture. Questa combinazione dovrebbe portare alla riduzione degli incidenti con decessi o lesioni gravi del 50% entro il 2030, e del 100% per il 2050; naturalmente, si parla per i moderni veicoli Mercedes.

Il produttore tedesco intende farlo costruendo nuove automobili con sistemi avanzati: Mercedes già offre 40 sistemi di assistenza attivi per prevenire incidenti o ridurre al minimo le lesioni in caso di collisione inevitabile, tra cui il più moderno Pre-Safe Sound, ma nel futuro si prevede l’aggiunta di ulteriori funzionalità.

Nell’equazione rientrano però strade più sicure, con modifiche fisiche che ancora devono essere definite. Lo studio condotto da Mercedes parla di posizioni ad alto rischio che andrebbero cambiate radicalmente o in maniera opportuna per diminuire la pericolosità del tratto stradale.

Paul Dick, responsabile della sicurezza dei veicoli di Mercedes-Benz Group AG, ha dichiarato: “In Mercedes-Benz perseguiamo la nostra visione di una guida senza incidenti. In altre parole: niente più incidenti che coinvolgono un veicolo Mercedes. Stiamo continuando a lavorare a pieno ritmo per raggiungere questo obiettivo. La guida altamente automatizzata contribuirà in modo decisivo al suo successo. Dopotutto, la sicurezza del veicolo è sempre stata al centro del marchio Mercedes-Benz e vogliamo continuare a espandere questa affermazione in futuro”.

