Mercedes vs detrattori elettriche: 'Pensano solo all'unico viaggio che fanno in un anno'

Si torna a parlare di autonomia delle auto elettriche, una delle critiche che coloro che non sono ancora convinti dalla green muovono puntualmente. Diversi gli automobilisti che sostengono che le vetture a batteria abbiano un'autonomia ridotta, e a questi ha risposto il CTO di Mercedes.

Parlando con Autocar Markus Schafer si è soffermato sulla durata delle batterie in merito anche alle nuove tecnologie in sviluppo, a cominciare dalle ben note “a stato solido” che Toyota lancerà dal 2026.

Ebbene, stando al Chief Technology Officer di Mercedes, quando i detrattori delle auto elettriche pensano all'autonomia delle batterie, si concentrano troppo su una sola cosa: "Pensano all’unico lungo viaggio che fanno in un anno, e non è un pensiero razionale. La gente pensa solo a quando avrà la necessità di andare in montagna a sciare o in vacanza in Italia".

Parole che non possiamo che sottoscrivere in pieno. Milioni di italiani vanno in vacanza d'estate e d'inverno, facendo centinaia di chilometri, a volte anche più di un migliaio per coloro che si spostano dall'estremo nord all'estremo sud, ma in quell'occasione vanno messe in preventivo obbligatoriamente delle tappe, sia con il termico che con l'elettrico. Di conseguenza fermarsi a sgranchire le gambe per 20/30 minuti su un viaggio lunghissimo non ci sembra una soluzione così malvagia.

Schafer, di contro, sottolinea come per la città la stragrande maggioranze delle auto elettriche sia perfetta, tenendo conto che in media l'autonomia di una vettura a batteria si sta alzando attorno ai 400 km, che secondo i dati di percorrenza dell'automobilista medio italiano dovrebbero durare anche fino ad una decina di giorni.

Schafer ha poi parlato delle suddette batterie a stato solido dicendosi convinto che "non rappresentino un grande vantaggio in termini di costi o un vantaggio energetico", precisando che "Ci sono tante persone al lavoro sulle celle convenzionali, persone che stanno migliorando enormemente queste batterie", miglioramenti definiti "inaspettati", al punto che a breve le batterie “standard” avranno performance simili a quelle a stato solido: "Avremo un testa a testa in termini di costo e densità energetica".

Sono molte le aziende che stanno comunque puntando sulle batterie allo stato solido, a cominciare da Volkswagen che di recente ha presentato una batteria Quantumscape da più di 500mila km.