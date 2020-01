La Mercedes Vision AVTR Concept sembra uscita direttamente da Avatar

Mercedes-Benz pare voler portare sull'asfalto parte dell'immaginario realizzato da James Cameron con il film Avatar: uno dei temi trattati dal film fu infatti la connessione tra uomo, natura e macchine le quali potevano fondersi tra di loro per creare una vita in perfetta simbiosi.

Al CES di Las Vegas questo concetto è stato ribadito dalla Mercedes-Benz Vision AVTR (Advanced Vehicle Trasnformation) concept, la quale imita le Banshee volanti del popolo dei Na-vi agendo come un "organismo vivente" in grado di connettersi coi suoi passeggeri e far sentire loro il mondo che li circonda.

Basta poggiare il palmo della propria mano sulla console centrale e il veicolo leggerà il vostro battito. L'enorme plancia centrale vi consentirà di viaggiare verso terre lontane, come se Pandora fosse un luogo realmente esistente sulla Terra. Tutto all'interno dell'abitacolo imita le abitazioni dei Na'vi, i sedili, la dashboard e il pavimento sono costruiti in nuovi materiali riciclati dome la falsa pelle "Dinamca" e il "Karoon", prodotto da legno derivante dalle radici ritrovate nella Foresta Amazzonica. Come avrete già notato dalla dettagliata ed immaginifica galleria in fondo alla pagina, è completamente assente il volante.

All'esterno le forme della Vision AVTR ci rimandano ad una sportiva a quattro porte molto bassa e slanciata. Anche il design esteriore ribadisce il concetto di fusione con la natura: sul posteriore ruba l'occhio uno sfoggio di 33 flap multi-funzionali che si muovono in modo armonioso e sincronizzato, aiutando la qualità dell'aerodinamica. Luci pulsanti invece decorano la fascia frontale e posteriore, mentre i cerchi somigliano ai Wood Sprites del famoso regno di fantasia, come sottolineato dai designer Mercedes.

La particolare macchina contiene una batteria da 110 kWh con tecnologia al grafene, è completamente assente l'utilizzo di terre rare e dispone di un motore elettrico che eroga 470 cavalli a zero emissioni, per un'autonomia di circa 700 chilometri per singola carica. Quello che stupisce di più è però la possibilità della Vision AVTR di muoversi di lato come farebbe un granchio, in modo tale da garantire la massima mobilità.

Anche Sony ha deciso di stupire tutti al CES, e lo ha fatto presentando la sua prima auto: la Vision S. Eccola rappresentata in foto ufficiali. Anche Nissan propone all'evento di Las Vegas le sue idee per il futuro, anche se in modo diametralmente opposto: in arrivo un nuovo e rivoluzionario materiale fonoassorbente per automobili.