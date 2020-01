Il Mercedes Unimog è un veicolo indistruttibile che può salire fino a 7 km di altitudine

C'è un mezzo che ha appena provato la veridicità della propria reputazione di fuoristrada dalle doti quasi incredibili, raggiungendo una delle altezze più elevate mai scoperte da un veicolo a motore. Parliamo del Mercedes-Benz Unimog che ha non molte ore fa conquistato i 6.893 metri d'altezza in una regione regione del Deserto di Atacama, in Cile.

Altri Unimog in passato hanno scalato il Denali (6.189 metri) in Alaska e il Monte Kilimanjaro (5.895 metri) in Tanzania. Sono arrivati più in alto persino della spedizione dell'ex trio di Top Gear composto da Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond che provarono a guadagnare la sommità di una montagna proprio nell'appena citato Deserto di Atacama.

Comunque, un simile viaggio non ha avuto il solo scopo di battere un record. Infatti il gruppo di 10 persone a bordo dei loro Unimog doveva installare quattro trasmettitori radio in cima alla montagna, utili ad essere usati in casi di emergenza nei quali eventuali scalatori e ricercatori potrebbero trovarsi in futuro. Per riuscire con sicurezza nell'impresa Mercedes-Benz ha modificato appositamente gli Unimog tramite la dotazione di pneumatici da fuoristrada più ampi, robusti verricelli e una carrozzeria modificata per bilanciare il peso e conseguentemente il centro di gravità per ottenere maggiore stabilità.

Un video pubblicato dai ragazzi di Autoblog vi aiuterà a scoprire questi robustissimi veicoli, ma adesso vi rimandiamo a due interessanti e futuristici mezzi da fuoristrada. Il primo è l'Audi AI:Trail Quattro, un concept che fa un estensivo utilizzo di droni per scandagliare la strada da percorrere. Il secondo invece è il Range Rover Hunter, l'idea della casa inglese che unisce supercar a caratteristiche da off-roader.