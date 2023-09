Mercedes: 'Una volta erano gli scarichi a dare carattere alle auto, oggi sono i fari'

Qual è il marchio distintivo di un'auto elettrica? I fari. Parola non di uno qualunque bensì di Gordon Wagener in persona, leggasi il capo del design di Mercedes Benz, colui che dà l'ultimo lasciapassare sullo stile di una vettura della stella.

Se fino a poco tempo fa, stando allo stesso Wagener, una vettura termica mostrava il proprio “carattere” grazie ai tubi di scarico, oggi a svelare l'anima di un'auto elettrica sono le luci.

La Lexus LFA, una delle splendide vetture con il transaxle, montava degli inconfondibili scarichi a tre tubi centrali, con tanto di cornice triangolare. Che dire poi della Pagani Zonda, con i suoi famosi quattro scarichi all'interno di un rivestimento circolare, e potremmo andare avanti ancora a lungo con altri esempi.

Ovviamente con le auto elettriche i tubi non hanno più motivo di esistere, di conseguenza i designer delle case automobilistiche di tutto il mondo stanno cercando di sbizzarrirsi per dare alle proprie creature una nuova identità.

Mercedes ha decisamente fatto centro con la CLA, elettrica da 750km di autonomia, svelando degli esclusivi fari a tre punte che riprendono il glorioso marchio dell'azienda. "Elementi iconici come le nuove luci di marcia diurna, la stella – spiega ad Autocar Wagener - è una nuova firma esclusiva per Mercedes ed è davvero bella. È un nuovo scarico elettrico: le auto elettriche ovviamente non ne hanno uno, e per i clienti avere dei bei tubi è sempre fantastico, quindi queste sono le nuove tubazioni".

Il capo design Mercedes ha aggiunto: "Ciò che è fondamentale per noi è essere iconici. Vogliamo fare la differenza nel mare di monotonia, tutte queste auto senza volto che non hanno identità. Vogliamo distinguerci con caratteristiche iconiche e con Mercedes abbiamo tutte le possibilità per farlo".

La nuova Mercedes CLA Concept sarà costruita sulla piattaforma MMA, acronimo di Mercedes-Benz Modular Architecture, dove saranno realizzati i futuri veicoli elettrici del marchio. La versione da produzione verrà lanciata fra circa un anno, a fine 2024.