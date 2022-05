Mercedes taglierà il 10% delle concessionarie e punterà alle vendite online

Il piano strategico presentato da Mercedes parla di un focus sui modelli d’alta gamma assieme ad una riduzione dei modelli compatti, che da 7 diventeranno soltanto quattro. La casa si concentrerà specialmente sulla fascia più lussuosa, dove regnano Classe S e AMG, ma anche la distribuzione dei modelli Mercedes subirà significativi cambiamenti.

Stando a quanto riportato da Automobile News Europe, la casa della stella si concentrerà quindi sulla vendita diretta e su quella online. Mercedes proporrà la vendita diretta in altri 15 nuovi paesi - sono solo cinque al momento - e conta che, per il 2025, l’80% delle vendite europee derivino proprio da questo tipo di vendita, che porterà anche altri benefici, come una riduzione dei costi di distribuzione.

E a proposito di distribuzione, si parla anche della riduzione del 10% di concessionarie entro il 2025 a livello globale, e nei tre anni successivi, soltanto in Germania, il numero dei saloni calerà del 20% rispetto ai numeri attuali. L’altra faccia della medaglia parla però di un focus importante sulle vendite online, dal momento che la clientela del marchio diventa sempre più giovane e “abituata” all’acquisto digitale, più comodo e veloce, tanto da dare spesso priorità a questo tipo di transazione piuttosto che a quella tradizionale.

Nel frattempo la casa continuerà lo sviluppo dei nuovi modelli, come la nuova Classe E attesa per il 2023 nella famiglia “Core Luxury”, senza dimenticare la Mercedes Classe G elettrica, la EQG che sarà in grado di girare su stessa come un carro armato.