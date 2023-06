Mercedes svela la concept Vision One-Eleven: un occhio al futuro rielaborando il passato

Come ogni anno, Mercedes tiene un evento al “Design No.5” dove presenta modelli che mostrano l’evoluzione dello stile dei modelli della stella in vista del futuro, e quest’anno Mercedes ha tolto i veli dalla Vision One-Eleven, una concept car elettrica che si ispira agli anni ’70 e più nello specifico, all’auto laboratorio C 111.

La One-Eleven ha quindi il compito di delineare lo stile futuro dei modelli Mercedes ma anticipa anche le forme di un’eventuale supercar elettrica che va ad estremizzare gli stilemi già introdotti nell’attuale gamma di modelli elettrici. Mercedes EQS ed EQE ad esempio, hanno una silhouette che la casa definisce “ad arco”, e la One-Eleven è proprio l’estremizzazione di questo concetto.

La carrozzeria veste una speciale tinta arancione cangiante a seconda di come viene colpita dalla luce, che contrasta col nero degli immensi spoiler che fuoriescono dal sottoscocca. L’apparente presa d'aria frontale è in realtà un display flessibile che riproduce una superficie in 3D, e un altro display analogo si trova anche al posteriore, dove è possibile riprodurre dei messaggi (anche la piccola Baojun Yep ha uno schermo al posto della ruota di scorta al posteriore).

E come il modello a cui si ispira, la One-Eleven porta con sé anche diverse novità di carattere tecnico. La Mercedes C 111 era una vettura laboratorio che portava innovazione nel campo dell’aerodinamica e dei motori, che spaziavano dai rotativi Wankel ai turbodiesel, invece la Vision One-Eleven si presenta con un motore elettrico a flusso assiale “Axial-Flux” (sviluppato assieme al partner Yasa), che secondo Mercedes offre prestazioni ed efficienza superiore rispetto ai radial-flux, oltre ad essere più leggero e meno ingombrante. Questo prende poi energia da una speciale batteria con celle cilindriche raffreddate a liquido, realizzate in collaborazione col il team Mercedes-AMG F1 (invece Toyota ha annunciato delle batterie capaci di oltre 1.000 km di autonomia).

Infine, va detto che le dimensioni ridotte del motore hanno permesso ai tecnici di ampliare notevolmente lo spazio a bordo, dando vita ad un’auto che è supercar fuori, ma berlina di lusso dentro, con un abitacolo che sembra un salotto futuristico all’interno del quale svetta nuovamente un display ovale enorme che si estende per tutta la larghezza del cruscotto e che riprende quelli presenti all’esterno.