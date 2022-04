Mercedes svela la nuova Classe T: il tuttofare di Stoccarda

Mercedes è uno dei colossi automobilistici più attenti all'eleganza e alla modernità, una cura che spesso si traduce in costi non poi così concorrenziali. Eppure, la Casa di Stoccarda non manca l'appuntamento con nessun tipo di clientela e, come preannunciato qualche settimana fa, ha finalmente svelato la nuova Classe T.

All'inizio del mese, infatti, Mercedes aveva pubblicato un countdown che si sarebbe concluso con la presentazione della Classe T, l'auto che dovrebbe dedicare i suoi comfort alle esigenze delle famiglie quanto a quelle delle aziende. Un vero e proprio tuttofare di 4,498 metri di lunghezza e 1,811 metri d'altezza, con porte laterali scorrevoli e un design moderno ed elegante nonostante le dimensioni della vettura.

La nuova Mercedes dovrebbe arrivare nei concessionari già in estate, tuttavia i prezzi partiranno da un costo base di 30mila euro. Inizialmente, la Classe T è attesa con un primo allestimento da 5 posti salvo poi tornare sul mercato con una seconda variante da 7 posti. Si parla inoltre di un motore diesel da 1,5 litri con 95 CV per la conformazione base, mentre segue anche una versione più potente da 116 CV. Non mancherà infine la possibilità di scegliere tra cambio manuale a 6 rapporti o un cambio automatico a doppia frizione da 7 rapporti.

Prima di salutarvi, avete dato un'occhiata alla nuova Mercedes-AMG GT? Diteci cosa ne pensate di questa Classe T, come al solito, con un commento nel box dedicato qua sotto.