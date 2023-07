La Mercedes SLS e le porte esplosive: ecco cosa accade in caso di incidente

La Mercedes SLS AMG, prevista anche in un'esclusiva versione Electric Drive, è senza dubbio una supercar da favola. Elegante e sportiva, si ispira alla mitica 300 SL, senza però rovinarne il mito e la leggenda.

Tante le qualità uniche di questa sportiva tedesca, fra cui le iconiche Gull-wing door, le porte ad ali di gabbiano riprese proprio dal vecchio modello. Tutto molto bello ed estremamente cool, il problema sorge quando accade un incidente, e la Mercedes SLS dovesse ribaltarsi per finire sotto sopra: come si esce dall'abitacolo con le portiere bloccate?

Nessun problema, perchè ci hanno pensato i progettisti di Mercedes a risolvere l'arcano e la soluzione è stata l'introduzione di esplosivi. Si tratta in poche parole dello stesso funzionamento che avviene sui caccia da combattimento: nel caso in cui l'aereo sta precipitando il pilota aziona una leva che fa partire una scarica che nel giro di pochi istanti fa esplodere il cupolino e poi eietta il sedile.

Di fatto delle mini cariche esplosive sono state montate su ogni cardine delle portiere della Mercedes SLS, assolutamente sicure durante la marcia. Nel caso in cui la vettura dovesse rimanere sotto-sopra per almeno 10-15 secondi, alla fine entrerà in azione la centralina che farà appunto partire le esplosioni controllate, e le portiere riusciranno quindi ad aprirsi facilmente.

Per mostrare il funzionamento, nel 2011 l'azienda pubblicò un video (che potete trovare anche qui sopra) in cui si vedeva un gruppo di ingegneri tedeschi al lavoro mentre testava il sistema esplosivo su una SLS capovolta: lo sparo assomiglia più ad uno schiocco che ad un botto, e il processo è assolutamente controllato e tutto sommato silenzioso.

Le Gull-wing door sono state riprese più volte nel corso degli anni da varie auto, non solo dalle supercar, e fra queste troviamo anche la Tesla Model X: ma cosa succede se si dimenticano le ali di gabbiano aperte quando si entra in un garage?