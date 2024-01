La Mercedes SLK R170, l'auto che riuscì a spaventare Jeremy Clarkson

Un personaggio come Jeremy Clarkson, giornalista/conduttore tv che ha rivoluzionato il mondo dell'automobilismo sul piccolo schermo, può avere paura di un'auto? A quanto pare sì, soprattutto se l'auto in questione è una Mercedes SLK R170... Ecco, dunque, la storia della vettura che spaventò 'Jezza'.

Nel lontano 1997, Clarkson ha provato un modello a dir poco speciale, e di questo ebbe a dire: "È l'auto più spaventosa che abbia mai guidato". Ma perché mai? Partiamo dal principio... Nel 1996 Mercedes-Benz dà alla luce la la SLK R170, un'auto sportiva contraddistinta da un design raffinato ed elegante, ma soprattutto dal dettaglio del tettuccio rigido apribile in modo elettronico; una delle prime auto in grado di offrire tale componente. SLK, ovvero l'acronimo di Sportiva, Leggera e Compatta (Kompakt in tedesco), un nome alquanto azzeccato.

L'auto era dotata poi di varie motorizzazioni, sia a benzina che a Diesel, che negli anni (fino al 2004, quando passò in fuori produzione) sono state continuamente evolute; inoltre, era proposta sia in versione con cambio automatico che manuale, mentre il volante è conosciuto ancora oggi per la sua precisione. Ma la storia di questo modello cambia nel 1998, ovvero quando Brabus (ecco a voi una nuova Brabus da 900 CV ma non è un'automobile...), iconica azienda tedesca di tuning, rivoluziona la SLK, trasformandola completamente.

Nelle mani della società di Bottrop, dunque, il modello cambia radicalmente. A essere modificato è prima il powertrain: venne scelto il V8 M119 della Classe E e della SL, solamente che venne portato a 6,5 litri così da avere una potenza pari a 450 CV. La velocità di picco arrivò così a 285 km/h, con un'accelerazione 0 a 100 km/h possibile in 4,7 secondi. Inoltre, Brabus realizzò delle sospensioni nuove e migliorò ruote, pneumatici e freni. Di questa versione speciale furono realizzate solamente cinque unità, con un prezzo d'acquisto pari a 138.317 euro l'una. Insomma, ecco l'auto che riuscì a spaventare Jeremy Clarkson, che ha appena "comprato un'auto che emette la CO2 dell'India".