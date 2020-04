Mercedes rivoluziona l'abitacolo con la nuova Classe C 2021: ecco come sarà

Mercedes-Benz ha deciso di spingere l'acceleratore su nuove varianti ibride, vedremo infatti arrivare 20 modelli Mercedes Plug-in Hybrid nel corso di questo 2020, nel frattempo però continuano i lavori sulle nuove generazioni, che a partire dalla Classe C 2021 avranno interni completamente riveduti e corretti.

Lo dimostrano le immagini spuntate su Instagram nelle scorse ore, con una MBUX decisamente rinnovata e cambiata nelle fondamenta. Cosa cambia? Beh innanzitutto il volante guadagna un design ancora più accattivante, con un clacson più pronunciato rispetto al passato. Quadro strumenti digitale e schermo centrale per l'infotainment vengono sfalsati e non più affiancati, tutto a guadagno di un display centrale più grande montato in verticale.



In realtà il blocco che vedete non è "tutto schermo", anzi figura una plancia inclinata dedicata a diversi comandi touch, bisognerà poi verificare la comodità del visualizzare le informazioni su uno schermo posto così in basso, una scelta che va magari in controtendenza rispetto a molta concorrenza ma che potrebbe trovare i favori del pubblico.



Mercedes ha poi lasciato molto spazio a un head-up display che promette di proiettare sul parabrezza moltissime informazioni utili, mantenendo un aspetto circolare per le prese d'aria. Vi piace il nuovo design pensato da Mercedes per i suoi interni o preferite la Mercedes MBUX attuale?