Mercedes e Rivian collaboreranno assieme per la produzione di van elettrici in Europa

Mercedes-Benz e Rivian hanno firmato un memorandum d’intesa per un’imminente collaborazione che porterà alla costruzione di furgoni elettrici per il mercato europeo. In particolare, la produzione avverrà nelle fabbriche già esistenti della casa della stella, situate in Europa centrale e orientale.

"Siamo lieti di collaborare con Mercedes-Benz a questo progetto", ha affermato R.J. Scaring, amministratore delegato di Rivian. “Mercedes‑Benz è una delle aziende automobilistiche più conosciute e rispettate al mondo e crediamo che insieme produrremo furgoni elettrici davvero straordinari che andranno a beneficio non solo dei nostri clienti, ma del pianeta”.

L’obiettivo delle due aziende è quello di costruire due tipologie di furgone, uno basato sulla piattaforma elettrica VAN.EA di Mercedes espressamente dedicata per i van, e un altro basato invece sulla piattaforma Rivian Light Van, ossia la seconda generazione dell’architettura utilizzata attualmente sui modelli Rivian dedicati alle consegne, come quelli di Amazon ad esempio.

Il loro accordo prevede che entrambe le tipologie di modello vengano costruite sulla stessa linea così da ottimizzare la produzione, ma in futuro non è scontato che il loro rapporto sia vita anche ad altri veicoli al di fuori dei van: “Saranno anche esplorate ulteriori opzioni per maggiori sinergie dalla joint venture”.

"Dal 2025 in poi, tutti i furgoni basati sulla nostra nuova architettura VAN.EA saranno esclusivamente elettrici", ha affermato Mathias Geisen, capo di Mercedes-Benz Vans. "Sono lieto che, come parte di questa trasformazione, stiamo ora unendo le forze con Rivian, un partner altamente dinamico e stimolante con una forte posizione tecnologica".

E a proposito di furgoni commerciali, nel Regno Unito il SUV Dacia Duster è diventato un van, chiamato Duster Commercial.