Mercedes rinnova la sua W13: l'ultima scommessa prima di guardare al 2023

Ancor prima che il Mondiale 2022 iniziasse, i rumors in circolazione davano a Mercedes una superiorità schiacciante di almeno un secondo rispetto ai competitors. Ma per la casa di Stoccarda le cose si sono rivelate più difficili del previsto dal momento che la W-13 non si è rivelata poi così competitiva.

Tuttavia, il team capitano da Toto Wolff non può permettersi una battuta d'arresto dopo 8 campionati costruttori. La scuderia, infatti, sta lavorando duramente per garantire al 7 volte campione del mondo, Lewis Hamilton, e a George Russel una vettura in grado di competere per le più alte posizioni della griglia e non per la qualifica in Q3.

Per il primo GP di Miami in Formula 1, infatti, la squadra ha preparato un grosso pacchetto di aggiornamenti alla vettura dall'ala posteriore a quella interiore, il tutto per sistemare il fenomeno del porpoising, quel fastidioso 'saltellamento' che ha dato non poche difficoltà ai due piloti inglesi. Se i dati provenienti da Miami con questo nuovo pacchetto non dovessero rivelarsi soddisfacenti, e se in Spagna la W-13 non dovesse migliorare, Mercedes comincerà a concentrare le sue energie sul 2023. Toto ha infatti spiegato: "Abbiamo trovato diverse vie per migliorare la macchina, e per questo eseguiremo degli esperimenti a Miami in linea con i dati dal simulatore che speriamo possano definire il passo dello sviluppo delle prossime gare."

Il team principal è stato chiaro: se la W-13 non migliorerà entro i prossimi 2 GP, allora saranno costretti a puntare tutto sul prossimo anno. E voi, invece, cosa vi aspettate da Mercedes al GP di Miami? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.