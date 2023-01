Mercedes, regalo per i suoi 93mila dipendenti: 7.300 euro in busta paga

Mercedes ha deciso di premiare i propri dipendenti con un bonus fino a 7.300 euro. Dopo un'annata 2022 positiva, l'azienda della stella ha ben pensato di elargire ai suoi lavoratori un premio forfettario superiore al precedente tetto massimo che era di 6.465 euro.

In totale saranno 93mila i dipendenti di Mercedes che potranno ottenere questo interessantissimo bonifico, e la somma verrà elargita il prossimo aprile 2023 assieme alla mensilità dello stesso mese. Una scelta, quella dell'azienda di premiare gli operai, derivante da un'annata che è stata ottima, nonostante le numerose incertezze legate alla pandemia di covid, alla crisi dei chip, all'inflazione e ai problemi energetici che stanno affliggendo il mondo da quando è scoppiata la guerra in Ucraina.

E' dal 1997 che Mercedes ha stabilito un regime di partecipazione agli utili destinato ai propri dipendenti, e da quest'anno i dirigenti dell'azienda tedesca assieme al General Works Council, hanno concordato un nuovo sistema di calcolo del premio di partecipazione superiore di quasi 1000 euro a quello precedente.

“Insieme abbiamo ottenuto molto nel 2022 – sono le parole rilasciate da Sabine Kohleisen, responsabile delle risorse umane e direttore delle relazioni sindacali, nonchè membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes - nonostante un ambiente difficile, il nostro team Mercedes-Benz ha compiuto un ulteriore passo importante verso la trasformazione di successo della nostra azienda. In riconoscimento di questa performance, abbiamo concordato insieme al General Works Council che noi pagheremo quest’anno un bonus speciale di 7.300 euro. Questa somma è notevolmente superiore all’importo massimo precedente. Con il premio di partecipazione agli utili più alto nella storia dell’azienda, desideriamo esprimere la nostra gratitudine per l’eccezionale dedizione e l’impegno personale dei nostri colleghi”.

E le prospettive per il futuro sono ancora più rosee visto che il premio annuale potrebbe crescere ulteriormente se le performance di Mercedes nel mondo, così come prevedibile, dovessero ulteriormente migliorare grazie anche al lancio di nuovi modelli elettrici ad impatto ambientale zero.

A riguardo va segnalato come Mercedes sia pronta a dire addio al marchio EQ, apposto sulle vetture elettriche per distinguerle da quelle a combustione, ma visto che il futuro dell'azienda è totalmente green, a breve quelle due lettere diverranno obsolete. Va letta anche in tale ottica la decisione di Mercedes di lanciare il suo hub per la ricarica in tutto il mondo, così come annunciato di recente al CES 2023.