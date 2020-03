Mercedes sta pubblicando sui suoi social immagini da colorare e info sul coronavirus

Mercedes ha bloccato il grosso della sua produzione per tutelare la salute dei suoi dipendenti. Nel frattempo, i canali social della casa automobilistica stanno alternando informazioni di pubblica utilità sul coronavirus e svaghi per bambini e adulti.

"A tutti i parenti in ascolto: avete finiti i libri da far colorare ai vostri bambini? Siamo felici di dare una mano con i templare da colorare di Mercedes", si legge in un post della pagina Facebook ufficiale dell'azienda di Stoccarda.

Mercedes ha predisposto un'intera pagina con una mezza dozzina di immagini da colorare per aiutare i bambini a passare il tempo durante l'epidemia. È un'iniziativa decisamente simpatica, che per quanto non risolutiva, darà sicuramente più di qualche ora di divertimento ai più piccoli.

Nel frattempo i canali social affiancano l'utile al dilettevole, Mercedes sta pubblicando diverse informazioni dell'OMS sulle best practice da seguire per evitare il contagio e proteggere tanto la nostra salute quanto quella degli altri.

Ma questa è solamente la punta dell'Iceberg dell'impegno dell'automotive durante l'epidemia. Sempre più produttori stanno dando la loro disponibilità per iniziare a produrre ventilatori polmonari —anche Elon Musk ha detto che Tesla potrebbe fare la sua parte—, mentre Ferrari e FCA hanno messo a disposizione fondi e mezzi per aiutare il personale medico in Italia.