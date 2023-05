Mercedes pronta a sfidare l'efficienza Tesla grazie al know-how del team Formula 1

Quando si parla di mobilità elettrica ed efficienza solitamente Tesla svetta come la migliore, capace di offrire veicoli parchi nei consumi nonostante la potenza e le prestazioni spesso superiori ai concorrenti, ma Mercedes ha già dimostrato di poter rivaleggiare col colosso di Palo Alto e sfrutterà il anche il know-how derivante dalla F1.

Secondo quanto riportato da Reuters infatti, Mercedes farà tesoro delle conoscenze del team Formula 1 per migliorare notevolmente l’efficienza delle proprie vetture, con l’obiettivo di produrre modelli di massa più efficienti e con ridotti tempi di sviluppo. E questo sarebbe un asso nella manica per la casa tedesca, come si evince dalle parole di Markus Schaefer, Mercedes Chief Technologu Officier: “Abbiamo un vantaggio qui con la Formula 1 che gli altri non hanno. Tesla non ce l'ha. Altre squadre non ce l’hanno".

Ricordiamo infatti che il prototipo Mercedes EQXX è già in grado di raggiungere i 1200 km di autonomia con una singola carica, e proprio quel modello si è avvalso della collaborazione con il team Formula 1, e il tutto è stato sviluppato in appena 18 mesi.

Dunque Mercedes punterà a replicare un modus operandi di questo tipo che porterà notevoli benefici sul prodotto finale sotto diversi aspetti: una vettura più efficiente può utilizzare batterie più piccole, quindi cala il peso a tutto beneficio della piacevolezza di guida; inoltre si abbassano i costi e ovviamente è meglio anche per l’ambiente, come dichiarato da Adam Allsopp, colui che ha aiutato la nascita del progetto EQXX: “Aumentare la dimensione delle batterie non è una soluzione intelligente. Se trovi modi intelligenti per ottenere lo stesso range: è meglio per i clienti, le case automobilistiche e il pianeta”.