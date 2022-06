Mercedes pronta a dire addio alle Classe A e Classe B: spariranno nel 2025

Mercedes ha messo in chiaro che punterà tutto sul lusso nel prossimo futuro, e questo porterà allo sfoltimento dei segmenti più compatti ed entry-level del brand. E questo taglio nella gamma inizierà nel 2025, con l’addio ai modelli Classe A e Classe B.

Nel futuro Mercedes ci saranno tre segmenti cardine, ossia Entry Luxury, Core Luxury e Top-End Luxury, dunque non c’è più spazio per le compatte per puntare ad essere “il marchio di auto di lusso più prezioso al mondo”. La notizia arriva direttamente dalla pubblicazione tedesca Handelsblatt, che ha riportato le parole di un insider interno all’azienda, che ha aggiunto altri dettagli importanti.

Stando a quanto riportato, la Classe A verrà eliminata sia nella sua forma hatchback che sedan, mentre la CLA e la CLA Shooting Brake sembrano destinate a rimanere, almeno per il momento. Una scelta sorprendente, in particolare per quanto riguarda la declinazione allungata, dal momento che Mercedes ha anche manifestato l’intenzione di abbandonare il segmento delle station wagon.

Parlando invece dei modelli rialzati, sembra che GLA e GLB possano dormire ancora sonni tranquilli, dato che il segmento dei crossover va per la maggiore al momento. Quanto riportato è soltanto una delle tante rivoluzioni del marchio della stella: ricordiamo infatti che Mercedes ha intenzione di tagliare anche il 10% delle concessionarie per puntare alla vendita online.