Mercedes si sta preparando ad avere soltanto fabbriche per auto elettriche

Porsche sta trasformando la fabbrica di Zuffenhausen per accogliere la produzione delle 718 elettriche, ma anche Mercedes non sta con le mani in mano e si prepara ad accogliere con efficacia la svolta elettrica del futuro automobilistico. Nei prossimi anni infatti, la casa della stella avrà stabilimenti dedicati soltanto alle auto EV.

Mercedes ha già pianificato l’arrivo di molti veicoli elettrici, oltre a quelli già presenti in gamma (le nuove Mercedes-AMG EQE 43 e 53 arrivano fino a 687 CV), e la richiesta continuerà a salire nei prossimi anni, quindi la casa di Stoccarda deve farsi trovare pronta. Attualmente sta costruendo nuovi stabilimenti dedicati alle auto EV (a proposito, se volete conoscere tutti i termini della mobilità elettrica ecco il nostro glossario delle auto EV), ma presto apporterà modifiche anche agli stabilimenti storici della casa.

In un’intervista concessa ai microfoni di Reuters, il capo della produzione di Mercedes, Joerg Burzer, ha affermato: “Costruire un'intera nuova fabbrica di veicoli elettrici a batteria richiede tempo. Nei prossimi anni avremo sicuramente alcune linee che produrranno solo veicoli elettrici… vediamo anche intere fabbriche passare all'elettrico – e questo è un argomento che varrà per la seconda metà del decennio”.

Degli oltre 2 milioni di veicoli venduti nel 2021 da Mercedes, il 2,3% erano elettrici, mentre l’11% erano mezzi plug-in hybrid. Per il 2025 ci si aspetta numeri ben più alti per questo genere di vetture, che secondo la casa rappresenteranno il 50% delle vendite.

Inoltre Burzer ha aggiunto che al momento Mercedes trasferisce le batterie da equipaggiare dalla fabbrica principale di Sindelfingen verso gli stabilimenti in cui si costruiscono i vari modelli, quindi in Germania e in Ungheria, ma in futuro l’assemblaggio delle batterie e la produzione andranno a combaciare.