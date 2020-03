Mercedes si prepara a ripulire la sua line-up: meno modelli, pianali e motori

Mercedes, ma vale anche per altri colossi dell'industria, si trova in un momento critico. Per questo è in vista un repulisti completo del listino del brand. Il Presidente del reparto ricerca e sviluppo dell'azienda di Stoccarda preannuncia un taglio radicale al numero di modelli, varianti, pianali e powertrain offerti da Mercedes.

"Stiamo rivedendo il nostro portfolio, soprattutto dal momento che stiamo annunciando diversi veicoli elettrici puri", ha detto Markus Schafer, il dirigente a capo della R&D di Mercedes. "Conoscere la complessità (a cui siamo arrivati) dopo la crescita dell'ultimo paio di anni significa che andremo decisamente a rivedere la nostra attuale line-up. L'idea è quella di snellire, eliminare varianti delle auto, ma anche i pianali, i powertrain e i componenti".

Nel momento in cui scriviamo, il catalogo di Mercedes-Benz conta ben 45 modelli diversi. Tanti. Shafer ovviamente non si spinge al punto di annunciare in questa fase il nome dei modelli che saranno eliminati dal parco auto dell'azienda.

"Abbiamo molte piattaforme che vengono usate per singoli modelli, l'idea è quello di ridurre questo fenomeno. Nel futuro vedrete lo stesso pianale alla base di diverse vetture, e lo vedrete molto presto".

Ma tranquilli, i modelli ad alte prestazioni non sembrano essere a rischio. Shafer ha detto che le sportive con motore V8 e V12 rimarranno nella line-up. "Finché c'è domanda restano".

Certo, il dirigente è ben conscio che con le regole per le auto Euro7 alle porte, ogni azienda dovrà farsi un esame di coscienza e chiedersi quale motori continuare a proporre. "Un 4 cilindri continuerà sicuramente ad avere più senso di un V12".

Nel frattempo Mercedes non si è tirata indietro durante questa atipica edizione virtuale del Salone dell'Auto di Ginevra. Annunciate proprio oggi la nuova Classe E e le GLA e CLA EQ Power.