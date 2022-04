Mercedes pensa al futuro: le auto termiche si baseranno su piattaforme elettriche

Il mondo delle auto elettriche è ancora complesso ma soprattutto costoso, non c'è da stupirsi che colossi del settore, come Mercedes, stiano lavorando per rendere più competitivo il mercato attraverso la formula dell'innovazione. La nuova piattaforma a cui Stoccarda sta lavorando si preannuncia difatti ambiziosa.

A pochi giorni dalla presentazione della nuova Classe T, il colosso automobilistico torna a far parlare di sé. Sembrerebbe, infatti, che l'azienda stia lavorando ad una piattaforma per auto compatte che dovrebbe essere completata entro il 2024. La MMA in questione, dunque, sarebbe progettata ed ottimizzata proprio per le vetture EV, tuttavia tramite una serie di accorgimenti possono diventare compatibili con sistemi a combustione interna.

L'obiettivo è di completare il progetto entro il 2024, ovvero al debutto della prossima Classe A che sarà la prima vettura ad indossare la nuova piattaforma. Quest'ultima, rende noto Christoph Starzynski, vicepresidente del comparto power-unit elettrici, non sarà esclusiva per le macchine EV, ma saranno queste a detenere la priorità e con le eventuali rinunce e compromessi a carico della variante ICE.

Non ci resta dunque che attendere i prossimi due anni per scoprire come si evolveranno i piani di Mercedes nel prossimo futuro. E voi, invece, cosa ne pensate di questo obiettivo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.