Mercedes ottiene per prima l'approvazione per l'uso della guida autonoma in California

Mercedes aveva già sorpassato Tesla nel proporre la guida autonoma di Livello 3 sui suoi veicoli, anche se in certi paesi lo sforzo per avere l’approvazione è stato più duro del previsto. In ogni caso Mercedes è diventata la prima casa a proporre questo sistema oltreoceano, e ora il Drive Pilot Mercedes è stato approvato anche in California.

Il Nevada è stato il primo paese ad aver approvato l’utilizzo della guida autonoma di Livello 3, ma adesso i veicoli dotati di questo sistema potranno circolare anche in California, nella fattispecie parliamo di Mercedes Classe S ed EQS model year 2024.

Ricordiamo che la guida autonoma di Livello 3 permette al conducente di distogliere lo sguardo dalla strada, oltre a poter togliere le mani dal volante - fattori invece necessari con i sistemi autonomi di Livello 2 - ma chiaramente richiede che il conducente sia alla guida (sembra ovvio, ma è bene specificare) e pronto a prendere i comandi qualora ci fosse necessità.

E parlando dell'importante traguardo, Markus Schäfer, CTO responsabile dello sviluppo e dell’approvvigionamento di Mercedes, ha commentato: “Mercedes-Benz Drive Pilot è l'unico sistema SAE Level 3 al mondo con omologazione valida a livello internazionale. Si basa su una base molto solida, stabilendo nuovi standard di settore. Drive Pilot utilizza un'architettura del veicolo altamente sofisticata basata sulla ridondanza con una moltitudine di sensori che consentono una guida automatizzata confortevole e sicura. La certificazione da parte delle autorità in California e in Nevada conferma ancora una volta che la ridondanza è l'approccio sicuro e quindi giusto”.