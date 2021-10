Va con la Mercedes al Nurburgring e si schianta dopo un metro: è record

Il Nürburgring Nordschleife è una palestra di vita. Ogni curva dei suoi quasi 21 chilometri nasconde un'insidia e mette alla prova anche i piloti più esperti: serve tempo e pazienza per per sentirsi a proprio agio nell'inferno verde.

Queste doti molto probabilmente mancano al pilota di una Mercedes-Benz Classe C che pochi giorni fa è riuscito a cozzare la sua berlina contro i guardrail dopo un metro rispetto all'inizio del circuito pubblico.

Il video è stato ripreso dallo youtuber Misha Charoudin, noto per essere un habitué del Nürburgring. La Mercedes stava uscendo dall'area di partenza, delimitata da una fitta serie di coni, e si è schiantata immediatamente virando di 90° verso destra. Molto probabilmente il guidatore ha schiacciato tutto il pedale del gas senza controlli di trazione attivati, non riflettendo sull'umidità dell'asfalto e sulla corposa coppia della AMG C63.

La Mercedes-Benz Classe C della scorsa generazione (W205) difatti sprigiona 650 Nm nella versione AMG C63 e 700 Nm nella AMG C63 S. La berlina, considerando anche la bassa velocità, non sembra essersi danneggiata un granché, tuttavia scommettiamo che l'ego del pilota è ridotto a brandelli.

Il Nürburgring è uno dei tracciati più noti a livello mondiale. È la gioia per gli appassionati e la sfida suprema per le case costruttrici. A volte ci si può trovare di tutto, dai pick-up ai pulmini, in altri casi sono protagonisti modelli recenti in cerca di record ufficiali, come nel caso di questa Tesla Model S Plaid.