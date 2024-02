La Mercedes Mythos torna di moda: l'auto super lusso della stella uscirà nel 2025

Due anni fa Mercedes-Benz aveva fatto una promessa ben precisa. Il nuovo obiettivo dell'iconica Casa automobilistica di Stoccarda era (e a quanto pare continua a essere) quello di riscrivere le regole del segmento di lusso del mercato delle quattro ruote. Come? Beh, con Mythos, no? Un nome che torna a essere di moda.

A due anni di distanza, infatti, quella ambizione si rivela essere una realtà prossima ad avverarsi. Secondo quanto rivelato da una fonte francese, Mercedes sarebbe pronta a svelare la sua nuova sfida già nel 2025. Stiamo parlando di una vettura che sembra avere le potenzialità per surclassare i modelli Maybach in quanto a lusso. Difficile solamente a crederci, no? Eppure...

Come già sottolineato in precedenza, la Stella a tre punte di Stoccarda aveva annunciato Mythos già nel 2022, e da allora molte cose sono cambiate. Infatti, appena due anni fa Mercedes pensava di abbandonare i motori termici già a partire dal 2030; un sogno rimasto tale visto che avremo veicoli a benzina Mercedes-Benz anche dopo il 2030. Ma a quanto pare, sul segmento del lusso, il brand ha avuto sempre le idee chiare.

Così in questi giorni, dopo aver dichiarato che 'Forse siamo stati fin troppo ottimisti sulle auto elettriche', Mercedes-Benz è tornata sull'argomento Mythos offrendoci una data e soprattutto un'immagine, che poi è la stessa di due anni fa.

Dal teaser è possibile vedere solamente la silhouette della vettura, e nemmeno in modo così nitido. A quanto pare si tratterrebbe di una versione speedster della mitica SL, una vera campionessa di stile nel mondo delle quattro ruote. Il cuore di questa nuovo gioiello? Secondo la fonte, a pulsare sotto al cofano della Mythos dovrebbe esserci un motore V8 biturbo rivisitato.