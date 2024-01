Mercedes mostra una super feature per il Classe G EV, ma avvisa 'Vietato farlo in strada'

Mercedes-Benz è stata senza dubbio una delle grandi case automobilistiche protagoniste del CES di Las Vegas 2024 che si chiuderà domani, 13 gennaio 2024.

Mercedes ha ad esempio mostrato l'MB.OS 1, il nuovo sistema operativo esclusivo della Stella, ma soprattutto ha svelato al mondo intero cosa potrà fare il nuovo Classe G elettrico.

Il fuoristrada, presentato ufficialmente nel 2021 come concept EQG, verrà messa in vendita alla fine dell'anno, e stando all'azienda sarà la migliore G-Wagen mai realizzata. Per strabiliare il pubblico, Mercedes ha portato ben 4 prototipi in quel di Las Vegas, facendoli esibire sulla famosa Strip, per l'occasione chiusa al traffico.

Obiettivo, mostrare la G-Turn, ovvero, un movimento che permette al SUV di girare su se stesso grazie ai quattro motori elettrici. Vedendo le Mercedes in azione, come potete ammirare dal video che trovate qui sotto, si notano chiaramente le 4 fuoristrada mentre ruotano su se stesse come fossero delle trottole, per un risultato a dir poco stupefacente.

Attenzione però, Mercedes fa sapere che "la G-Turn non deve essere utilizzata sulle strade pubbliche" essendo stata sviluppata appositamente per il fuoristrada. La sensazione è che saranno molti coloro che utilizzeranno questa feature trasgredendo le regole Mercedes, anche perchè il desiderio di far vedere agli altri cosa è in grado di fare la Classe G è troppo forte.

Ma come mai tale mossa è vietata? Probabilmente se non fatta da piloti esperti rischia di trasformare la Mercedes in una trottola senza controllo, magari colpendo altre auto o peggio ancora, pedoni, ciclisti o motociclisti, ma sono solo supposizioni visto che, essendo la feature per tutti, dovrà per forza di cosa essere pratica e user friendly. In ogni caso vedere 4 G-Wagen che ruotano su stesse appare davvero divertente.

Come si attiva la G-Turn? Basta premere un pulsante presente sul cruscotto, per poi tenere premuta una delle leve del cambio al volante. Tale funzione era stata inizialmente pensata anche per la Rivian R1T, di recente in sfida al Tesla Cybertruck sulle famose “scale”, ma l'azienda americana ha pensato di fare un passo indietro, evitando l'implementazione.

Non ci ha invece ripensato Mercedes: non ci resta che attendere ulteriori info in merito alla data d'uscita di quella che appare una delle Classe-G più divertenti di sempre. Qui sotto il video delle G-Turn.