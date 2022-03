Mercedes mostra sistema guida autonoma su pista: come se la cava nei giri veloci?

I sistemi di guida autonoma sono ancora in fase di sviluppo e non esenti da problemi, ma stanno certamente diventando più affidabili e performanti: mentre Tesla nota difficoltà in città come Detroit, però, Mercedes-Benz ha condotto dei test su pista con dei giri veloci sorprendenti. Come se la cava in pista?

Guardando il filmato allegato alla notizia, oltre a un dialogo interessante tra il presentatore Felix e gli Automotive Engineer for Driving Assistance Systems presso Mercedes-AMG, Dominik e Florian, quest’ultimo porterà Felix e gli spettatori in pista con una Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ WLTP dotata del sistema di guida autonoma livello 3, lasciandogli effettuare dei giri veloci “senza pilota”.

Attorno ai 15 minuti, difatti, vedrete chiaramente la vettura effettuare un giro veloce senza alcun input da parte del conducente: l’auto accelera, frena e segue la traiettoria preimpostata senza problemi, con un solo limite: la velocità massima era fissata a 170 chilometri orari per “essere veloci nelle curve riducendo il rischio”. La fiducia che Florian ha mentre resta seduto sul posto del conducente è incredibile tanto quanto le capacità del sistema di guida firmato Mercedes. Il filmato veicola ancora più sorpresa quando è Felix “alla guida”, specialmente quando egli spiega quanto sia difficile resistere all’impulso di prendere il controllo della Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ WLTP.

Non c’è dubbio alcuno che la casa tedesca stia facendo un lavoro eccellente lato guida autonoma, e pure essa stessa ne è convinta: giusto pochi giorni fa, infatti, Mercedes ha confermato che si assumerà la responsabilità legale di incidenti dovuti dal suo utilizzo.