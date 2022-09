Mercedes mostra auto concept virtuale da urlo durante Mondiali di League of Legends

Se da una parte i fan di League of Legends possono celebrare l’inizio dei Mondiali 2022 cantando l’inno ufficiale firmato Lil Nas X, dall’altra i fan del mondo automotive possono vedere la prima show car virtuale Mercedes in assoluto proprio durante lo stesso evento.

La casa automobilistica tedesca ha deciso di mostrare una concept car sensazionale in occasione del Campionato Mondiale di League of Legends del 2022, portando assieme a Riot il veicolo che potete vedere nelle immagine allegate alla notizia. Si tratta di un’auto futuristica, estrema ed elettrica, che esiste solamente in via digitale ed è tutt’altro che normale con le sue ruote vetrose che si uniscono all’abitacolo in una forma molto bizzarra.

Gorden Wagener, chief design officer di Mercedes, ha dichiarato: “Quando si progetta un'auto da esposizione straordinaria e virtuale, due mondi si fondono: il vero design automobilistico e il design animato. Grazie allo spazio virtuale, non ci sono limiti a ciò che possiamo fare, il che significa che possiamo superare i limiti e dare alla nostra creatività lo spazio per l'imprevisto. Il risultato è qualcosa di unico: la prima show car completamente virtuale di Mercedes-Benz”.

Questa partnership con Riot Games dura ormai da anni, ma solo nel 2022 è stato possibile proporre una mostra di questo genere al pubblico amante del MOBA: “Da quando abbiamo stabilito la nostra partnership, è stato stimolante vedere come i team di Riot e Mercedes-Benz continuano a perseguire senza paura le opportunità per elevare e celebrare il nostro sport”, ha affermato Naz Aletaha, capo di League of Legends Esports per Riot Games.

In passato Mercedes ha effettivamente realizzato alcune vetture digitali nel mondo reale, vedi il caso di Gran Turismo 6 con la Mercedes-AMG Vision Gran Turismo di quasi dieci anni fa; in questo caso, data la tipologia di concept car, ciò sembra molto meno probabile, ma mai dire mai.

A inizio settembre, invece, Mercedes-Benz ha portato in Italia il nuovo EQS SUV.