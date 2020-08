Mercedes ci mostra l'abitacolo della nuova Classe S: la parola d'ordine è atmosfera

La Mercedes Classe S ha una fama storica circa gli sfarzosi interni che offre, che si parli di qualità della pelle e degli altri materiali o anche di introduzioni tecnologiche di ogni tipo. Ovviamente il prossimo modello non farà eccezione alla regola, e le recentissime immagini lo testimoniano.

Mercedes-Benz ha infatti condiviso col pubblico i primi scatti dell'abitacolo della sua nuova Classe S, lasciandoci ammirare l'elegante e soffusa illuminazione ambientale, messa in piedi grazie lunghissimi cavi in fibra ottica che si introducono in ogni spazio e insenatura andando a illuminare circa 250 luci a LED. L'obiettivo, a detta di Mercedes, è quello di provare a dare l'idea di una singola linea luminosa continua che attraversa tutto l'abitacolo.

Tutto questo però non ha soltanto uno scopo estetico, poiché ad esempio il sistema di monitoraggio dell'angolo cieco comunica attivamente col conducente della vettura proprio tramite le luci a LED, illuminandole di rosso quando una collisione comincia a diventare possibile. Inoltre è presente anche una versione aggiornata della funzione denominata Energizing Comfort Control, che è disponibile esclusivamente se si sceglie il pacchetto Warmth and Comfort.

In pratica è un sistema che serve a combinare musica, controllo del clima, funzione di massaggio dei sedili ed emissione di fragranze per la creazione di un ambiente di relax totale all'interno dell'auto. Per attivarlo basta premere un pulsante o richiederlo vocalmente cominciando con:"Hey, Mercedes."

Riguardo il tipo di finiture, lo schema dei comandi e gli abbinamenti cromatici non ci sbilanciamo, e lasciamo quindi a voi il giudizio in attesa di poter osservare dal vivo la nuova berlina premium di Mercedes-Benz.

Per restare all'interno dell'azienda di Stoccarda vi rimandiamo all'ultima notizia riguardo l'imminente Mercedes-Benz EQS: a quanto pare la berlina elettrica disporrà di 700 chilometri di autonomia per singola carica. In ultimo, tornando alla Classe S 2021, ecco le ultime informazioni su airbag posteriori ed E-Active Body Control.