Mercedes-Maybach S650 Night Edition: la super-lussuosa in fibra di carbonio

La Mercedes Maybach S650 diventa ancora più esclusiva. Eh sì che stiamo parlando di un'auto di per sé estremamente esclusiva e di lusso, due garanzie che il marchio Maybach porta con sé. In questo caso stiamo parlando di un'auto che verrà prodotta in soli 15 esemplari e che dalla sua vanta nuovi componenti in fibra di carbonio.

Quanto carbonio c'è? Qua arriva la nota dolente: in fibra di carbonio sono solo le rifiniture degli interni e lo spoiler posteriore. Ma la differenza di prezzo non è così indifferente: si parla di più di 40mila euro in più rispetto al modello "base". Dove base è un eufemismo per parlare di una vettura di per sé estremamente lussuosa e ricca di materiali premium.

"Non sapevamo che così poca fibra di carbonio costasse così tanto", chiosa beffardamente Car and Driver.

Ironia a parte, l'abitacolo della Mercedes Maybach S650 è effettivamente stupendo, come testimonia l'immagine che trovate in apertura.

Oltre allo spoiler in fibra di carbonio l'auto guadagna anche i cerchi da 20 pollici interamente rifiniti in nero. Il prezzo di partenza è fissato, per il mercato USA, a 234.945$.

Il prezzo da pagare per un'auto che, trai tanti optional, include anche i sedili posteriori massaggianti. Nigh Edition, un nome azzeccato per una Maybach nera come la notte: l'unico colore per gli esterni è l'Obsidian Black.