Mercedes-Maybach EQS nelle nevi: le nuove foto spia del SUV extra lusso

Giungono nuove foto spia del Mercedes-Maybach EQS, SUV totalmente elettrico nato dalla collaborazione fra la nota azienda tedesca e il suo storico sub-brand di lusso. Nelle scorse ore l'auto è stata fotografata nel nord dell'Europa, sottoposta al rigido clima scandinavo di questi giorni.

Rispetto ai precedenti avvistamenti il Mercedes-Maybach EQS appare ben più visibile, visto che la maggior parte dei suoi camuffamenti è stata eliminata, di conseguenza è possibile farsi un'idea migliore di quale sarà l'aspetto finale del nuovo SUV full electric (le foto sono state pubblicate da InsideEVs USA). Si tratta di un'auto che sarà destinata a una cerchia molto ristretta di clienti, tenendo conto che Maybach è storicamente acquistata da automobilisti facoltosi, e proprio per questo è lecito aspettarsi uno Sport Utility Vehicle in grado di competere con i marchi più prestigiosi sul mercato, a cominciare ad esempio dalla Ferrari Purosangue, consegnata di recente nel suo primo esemplare a Londra.

Per proseguire la loro fase di test, Mercedes e Maybach hanno deciso di spostare momentaneamente la propria sede nel Nord Europa, di modo da poter seguire da vicino la sessione invernale di esami fra neve, ghiaccio, vento e temperature sotto lo zero. Si tratta di condizioni climatiche perfette per poter testare al meglio il sistema di propulsione elettrica, che storicamente fatica a basse temperature.

È noto e risaputo, infatti, che le batterie hanno una minor durata a basse temperature, ma Mercedes sta ovviamente cercando di lavorare per ovviare al problema. In attesa che il Mercedes-Maybach EQS venga ulteriormente “spogliato”, sappiamo che il nuovo SUV extra lusso sarà alimentato con una batteria agli ioni di litio da 107,8 kWh con due motori, uno per ogni asse delle due ruote. La potenza totale sarà di 400 kW, pari a 544 cavalli, mentre l'autonomia sarà pari a 600 chilometri con una singola ricarica, anche se i tempi della stessa non sono ancora stati resi noti.

Infine, per quanto riguarda l'ingresso sul mercato, dovrebbe essere datato primi mesi del 2023, fra gennaio e giugno dell'anno che verrà, e il minor camuffamento è un chiaro indizio di come i test siano ormai giunti alla fine. Vi ricordiamo che in questi giorni Mercedes sta testando anche il nuovo Classe-G sempre fra le nevi.