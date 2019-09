Mercedes loda i motori diesel:'Non c'è nessun motivo per non comprarli'

Nonostante Mercedes stia viaggiando in direzione dell'elettrificazione tramite l'introduzioni delle rivali alla Porsche Taycan e alla Tesla Model 3, non lascia dietro il diesel, anzi.

In una recente dichiarazione, il CEO di Mercedes-Benz Olä Kallenius ha affermato che le vendite di tale motorizzazione sono in crescita, suggerendo che questo tipo di carburante è ben lungi dalla sua fine. Secondo lui, in un discorso al Salone di Francoforte, il buon senso avrà la meglio e i consumatori non cestineranno il diesel nel prossimo futuro. Le ultime innovazioni tecnologiche riguardanti tali propulsori hanno fortemente contribuito a renderli molto più puliti e rispettosi dell'ambiente.

"La cosa buona dei fatti è che sono fatti. La verità è che in molte situazioni i diesel godono di benefici economici di circa il 15-20% in molte circostanze, inoltre emettono meno NOx delle certificazioni ufficiali. Non c'è una ragione razionale oggigiorno per non comprarne uno se il proprio profilo di guida è adatto al suo miglior utilizzo." Le parole del CEO.

Källenius ha poi aggiunto che nell'ultimo periodo le vendite di vetture diesel hanno incontrato un'importante crescita attuata soprattutto grazie all'introduzione della GLE350de 4Matic, un SUV caratterizzato dalla motorizzazione diesel-elettrica, equipaggiato con pacco batterie ricaricabile a presa da 31,2 kWh. L'autonomia a sola corrente è di 90-100 chilometri in ciclo WLTP. Pertanto Källenius si è mostrato ottimista in questo senso, dichiarando:

"In Mercedes abbiamo avuto una decrescita delle vendite quasi trascurabile, ma negli scorsi mesi ne abbiamo vista arrivare un'altra. Al momento dell'acquisto il pubblico si comporta in modo tipicamente razionale, in tal modo se il diesel incontra le sue necessità, lo compreranno senza problemi. Ne invece non lo fa, dobbiamo assicurarci di avere alternative pronte. Ma nonostante tutto sono cautamente ottimista sul futuro del diesel."

E le alternative le abbiamo viste coi nostri occhi in questi giorni. Infatti la casa automobilistica tedesca ha presentato la Mercedes-Benz Vision EQS e la EQC, oltre ad aver in programma il lancio di tante varianti elettriche o ibride di veicoli preesistenti, come la Classe A ibrida o la monovolume di lusso EQV. E non dimentichiamo la potentissima Mercedes-AMG One, che però tarda ad arrivare.