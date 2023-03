Mercedes, leakate tutte le uscite fino all'autunno: la nuova AMG GT ad ottobre

Sono state svelate tutte le uscite di Mercedes da qui al prossimo autunno. Il sito spagnolo Periodismo del Motor è venuto in possesso del portafoglio della stella per i mesi a venire: ecco quanto previsto.

Il 2023 sarà senza dubbio un anno molto impegnativo per Mercedes visto che la prestigiosa azienda tedesca dovrebbe presentare circa 50 modelli fra restyling e nuovi prodotti. Da qui al prossimo dicembre sarà quindi un susseguirsi di grandi uscite e nel contempo di emozioni, e tramite quanto svelato dai colleghi spagnoli possiamo ora farci una migliore idea di quello che ci aspetta.

Ovviamente non abbiamo la certezza che il leak sia reale, ma vedendo la foto che trovate qui sopra sembrerebbe essere di fronte proprio ad una immagine ufficiale Mercedes che probabilmente non doveva essere trapelata o che magari verrà svelata a breve in occasione di qualche evento/conferenza.

Va detto che i mesi indicati si riferiscono molto probabilmente al mercato spagnolo, in ogni caso si comincia con l'EQS SUV, già presentato e già in ordinazione. Fra maggio e giugno sarà invece la volta di un altro Sport Utility Vehicle di Mercedes, leggasi l'EQE, mentre a giugno toccherà alla nuova Classe E di Mercedes, berlina attesissima da tutti i fan della stella e non solo.

Grandi arrivi a settembre, visto che sarà previsto il facelift dei SUV GLA, GLE, GLB e GLS, nonché il nuovo CLC coupé. Si chiude poi con ottobre, quando dovrebbero essere messe in commercio il nuovo Mercedes CLC e l'attesissima nuova Mercedes AMG-GT che andrà a fare concorrenza alla Porscge 911.

Di mezzo, indicativamente fra il secondo e il terzo quarto dell'anno, dovrebbero infine fare la loro comparsa il restyling di Classe A, B, CLA e CLA Shooting Brake, oltre alla Maybach GLS 600, alla Maybach EQS SUV e alla Maybach Concept, che potrebbe fare riferimento ad una show car da svelare in occasione molto probabilmente di un salone dell'auto.

La casa della stella sta attraversando una vera e propria rivoluzione sia per via dell'elettrico sia per quanto riguarda le nuove esigenze dei consumatori, e nelle scorse settimane Mercedes ha fatto sapere che ben 19 modelli andranno in archivio, fra cui le station wagon. Ma sapete quanto auto ha venduto Mercedes nel 2022? L'elettrico trionfa