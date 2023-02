Mercedes al lavoro su una mini Classe G: arriverà nel 2026 anche elettrica

Al pari del Land Rover Defender, anche il Classe G di Mercedes è uno dei fuoristrada più iconici della storia, vuoi per il look senza tempo e rimasto fedele a se stesso nel corso degli anni, vuoi per i motori incredibili che spesso sono stati montati sotto al cofano. Ebbene, nel futuro del marchio sarà anche musa ispiratrice per una mini-Classe G.

La notizia arriva dal magazine tedesco Handelsblatt, il quale sostiene che Mercedes sia al lavoro su una serie di nuovi veicoli, tra i quali ci sarebbe una Classe G in miniatura, che potrebbe arrivare nel 2026. Attenzione però, non si tratterà di un Classe G di dimensioni ridotte, ma sarà un modello a sé che prende però ispirazione dal fratellone.

Secondo i rumor dovrebbe essere un po’ più corto e soprattutto più basso del Classe G che conosciamo (a breve Mercedes presenterà il nuovo restyling della Classe G), dovrebbe nascere sulla piattaforma Mercedes Modular Architecture (MMA) - verrà utilizzata anche sulla nuova CLA del 2024, e poi GLA, GLB e CLA Shooting Brake - e stando al report, dovrebbe adottare due tipologie di powertrain: uno con motore a combustione interna e uno completamente elettrico.

Il mini-Classe G a batteria dovrebbe offrire circa 500 km di autonomia, e basandosi sulla piattaforma MMA adotterà quindi un’architettura di ricarica a 800 volt per la ricarica veloce. E a proposito di veicoli a emissioni zero, ricordiamo che nel 2024 dovrebbe arrivare sul mercato la Mercedes EQG con quattro motori elettrici.