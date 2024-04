Mercedes al lavoro su una nuova berlina elettrica in stile Porsche Taycan: ecco come sarà

Sappiamo già che Mercedes AMG sta preparandosi all'erede della sua storica GT, la quale prenderà il nome di AMG GT 4 Porte. Questa berlina elettrica ad alte prestazioni non ha ancora un volto, ma sappiamo con certezza che mira al segmento della Porsche Taycan.

Il processo di progettazione di questo render ipotetico della prossima berlina elettrica AMG è stato guidato dal designer indipendente Theottle, che ha preso una Porsche Taycan come base e ha impreziosito il tutto con numerosi elementi della coupé AMG GT. Questa operazione, seppur complessa, ha portato alla creazione di un'auto che si distingue per un'aura più sportiva e seducente rispetto alla sua predecessora.

La silhouette della nuova vettura è immediatamente riconoscibile per la sua distintiva forma, caratterizzata da un profilo più basso e un cofano più corto, che conferiscono proporzioni leggermente più armoniche. La grande griglia anteriore della coupé si integra perfettamente nel design della berlina, mentre gli stessi fari e fanali posteriori contribuiscono a un look coerente e accattivante.

Al di là dell'aspetto esteriore, la nuova berlina elettrica sarà supportata dalla rivoluzionaria architettura AMG.EA di Mercedes. L'utilizzo di un innovativo pacco batterie fornito da Sila Nanotechnologies, insieme ai potenti motori elettrici di Yasa, promette prestazioni straordinarie, con una potenza prevista fino a 1.000 CV, superiore all'attuale AMG GT 4 63 S 4Matic+ E Performance, ferma a 832 CV. Nel mentre vi suggeriamo di dare un'occhiata alle 5 AMG più potenti di sempre (ancora non per molto a quanto pare), la data ufficiale di questa berlina non è ancora stata annunciata, ma secondo i colleghi di CarScoops potrebbe arrivare nelle concessionarie già nel 2025.

Ma non è tutto, Mercedes-AMG starebbe sviluppando anche un SUV elettrico ad alte prestazioni basato proprio sulla piattaforma della AMG GT quattro porte per competere con la BMW XM e altri rivali di lusso. Probabilmente previsto per il 2026, questo SUV, si distinguerà per la sua architettura elettrica avanzata, motori potenti e una personalizzazione del sistema MB.OS. Offrirà diverse configurazioni di trazione, inclusa una versione (anche qui) da oltre 1.000 CV, e un interno lussuoso con display personalizzato. La produzione avverrà in Germania assieme alla sua controparte berlina.

