Mercedes al lavoro sulla nuova AMG GT-63: sarà un'elettrica da 1.000 cavalli

Mercedes sta attualmente sviluppando la sua prima auto veramente sportiva (AMG) a propulsione elettrica. L'obiettivo è offrire un'alternativa elettrica alle sue prestigiose auto con motore V8, tornato da poco nei piani di Mercedes, come la GT 63 Coupé a 4 porte, per competere con le berline sportive elettriche leader di mercato.

Questa nuova auto sportiva di AMG metterà una notevole enfasi sia sulle prestazioni dinamiche che sulla velocità in rettilineo. Sarà la prima vettura a sfruttare l'architettura EV dedicata alle prestazioni chiamata AMG.EA, progettata per mantenere la silhouette bassa ed elegante tipica delle auto sportive AMG a motore a combustione.

Un elemento chiave per questa piattaforma sarà l'impiego della tecnologia avanzata dei motori elettrici dell'azienda britannica Yasa, acquisita da Mercedes nel 2021. Questi motori a flusso assiale a forma di disco offrono notevoli prestazioni in termini di potenza e coppia, con un peso ridotto, occupando meno spazio e funzionando in modo più efficiente. Un singolo motore Yasa pesa solo 24 kg ma produce 800 nm di coppia e 480 CV di potenza, e l'uso di due di questi motori potrebbe portare la potenza dell'auto a quasi 1.000 CV e 1.350 nm.

Si prevede che i prototipi per il modello di sostituzione elettrica della GT 63 inizieranno a circolare nei prossimi mesi, e il veicolo elettrico sarà lanciato sul mercato nel 2025. Un'anteprima significativa delle caratteristiche del veicolo è stata data attraverso il concept Vision 2025 presentato l'anno scorso.

Robert Lesnik, il capo del design esterno di Mercedes, ha spiegato che la Vision 2025 sfrutta appieno la nuova piattaforma AMG.EA sia in termini di design che di proporzioni. Il piano per il modello di produzione è quello di creare una berlina bassa ed elegante con un'eccezionale aerodinamica e spazio sufficiente per quattro adulti.