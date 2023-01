Mercedes-Benz annuncia la sua rete di ricarica negli USA e in Europa

Anche Mercedes-Benz è presente al CES 2023 di Las Vegas in corso di svolgimento, e per l'occasione ha svelato al mondo intero la sua nuova rete mondiale di stazioni di ricarica per le auto a batteria. Per la prima volta l'azienda della Stella metterà a disposizione degli automobilisti una rete proprietaria di stazioni HPC.

L'installazione partirà dagli Stati Uniti, dopo di che giungerà nel Vecchio Continente e quindi si estenderà anche in Cina, dove l'export di elettriche in Europa è stato da record a novembre scorso. Obiettivo ambizioso quello di Mercedes-Benz: completare la sua intera rete di stazioni di ricarica entro la fine del 2030, quindi nel giro di circa 7 anni, e a quella data, nel contempo, sarà offerto un vasto parco di veicoli elettrici, in sostituzione delle auto a combustibile che - ricordiamo - dal 2035 saranno bandite in UE (almeno quelle nuove, non quelle già circolanti).

Mercedes ha precisato che gli impianti saranno costruiti “ove le condizioni di mercato lo consentiranno”, e gli hub saranno impiantati sia nelle grandi città quanto nei centri urbani e vicino alle principali arterie stradali ma anche destinazioni commerciali. La rete cercherà prima di tutto di soddisfare le esigenze dei possessori di Mercedes-Benz che potranno godere di un accesso preferenziale prenotando le ricariche e altri interessanti vantaggi.

Ma anche gli altri automobilisti potranno fermarsi a ricaricare i propri veicoli elettrici, basta che la tecnologia sia compatibile, così come sta facendo ultimamente Tesla con i suoi Supercharger, ora accessibili anche a terzi in Italia. Le stazioni di ricarica della Stella saranno costruite in partnership con MN8 Energy, fra i maggiori provider di pannelli solari e batterie degli Stati Uniti, nonché ChargePoint, fra i leader nel settore delle ricariche.

Gli hub potranno offrire dai 4 ai 30 caricatori ad alta potenze (fino a 350 kW), con le colonnine che saranno coperte per proteggere automobili e guidatori dalle intemperie. Prevista inoltre la funzione Plug & Charge, che non prevede alcuna applicazione né card, in quanto la stazione di ricarica comunicherà direttamente con il veicolo tramite il cavo. Obiettivo, installare 400 hub nel Nord America entro il 2027, con un investimento di circa 1 miliardo di euro.