Mercedes introdurrà un nuovo sistema operativo a partire dal 2024

Mercedes è una casa automobilistica molto attenta all'innovazione e alla rivoluzione, un'azienda che continua ad investire molte risorse per migliorare la vita del cliente a bordo delle vetture della Casa di Stoccarda. Il prossimo passo è quello di realizzare un nuovo sistema operativo.

Mentre Mercedes combatte il fenomeno delle contraffazioni, dall'altra il colosso delle automotive si prepara ad introdurre a partire dal 2024 un nuovo sistema operativo ideato in collaborazione con Unity Technologies, un'azienda leader di piattaforme 3D e che alimenta all'incirca il 70% di tutti i giochi sui dispositivi mobili.

Il nome del sistema operativo sarà Mercedes-Benz Operating System, o più semplicemente MB.OS, e si concentrerà su diverse aree principali: powertrain, guida autonoma, infotainment e sistemi di carrozzeria e comfort. Il tutto sarà inoltre arricchito di streaming audio e video, oltre a giochi immersivi e applicazioni di messaggistica. Non mancheranno esperienze di realtà aumentata e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per regolare le impostazioni del veicolo in base alle abitudini e alle preferenze dei proprietari. Magnus Östberg, chief software officer di Mercedes-Benz, ha così commentato l'annuncio in questione: "Vedremo visualizzazioni completamente nuove alimentate dal nostro Unity 3D-Game Engine, creando una rappresentazione estremamente realistica del mondo reale. Questo è ciò che chiamiamo 'lusso digitale'."

