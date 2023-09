Mercedes, l'impronta digitale per pagare il rifornimento carburante direttamente dall'auto

Mentre in Italia un pieno costa 11 euro in più rispetto alla media europea, una collaborazione tra Mercedes e Mastercard ha portato all'introduzione del sistema Mercedes pay+ disponibile presso 3.600 stazioni di servizio in Germania. Questo sistema consente ai conducenti di usare l'infotainment per i pagamenti durante il rifornimento.

Quando il conducente si avvicina a una stazione di servizio collegata e spegne il motore, il software Mercedes me Fuel & Pay si attiva automaticamente e appare sullo schermo dell'infotainment dell'auto. L'auto calcolerà automaticamente il costo previsto del pieno di carburante prima ancora che inizi il rifornimento. Questo calcolo si basa sulla capacità del serbatoio e sul prezzo al litro nella stazione di servizio specifica.

Per effettuare il pagamento, il conducente utilizzerà il riconoscimento delle impronte digitali per autorizzare la vendita direttamente attraverso lo schermo del cruscotto dell'auto. Dopo il rifornimento, il conducente riceverà una fattura via e-mail riportanti i dettagli della transazione.

Uno studio condotto da GfK, una società tedesca di ricerca di mercato per conto di Mastercard, ha rilevato che molti giovani tra i 18 e i 39 anni sarebbero interessati a ordinare e pagare servizi e beni direttamente tramite il display dell'infotainment dell'auto. Inoltre il 60% di loro sarebbe disposto a utilizzare questa tecnologia per pagare il carburante o la ricarica dei veicoli elettrici.

Chiaramente il tutto fa parte del rifornimento alla pompa di benzina, discorso diverso per la ricarica elettrica dove il conducente deve fisicamente scendere per collegare la presa elettrica all'auto. Basti pensare che a Manhattan oramai ci sono più prese di ricarica per EV che stazioni di rifornimento di benzina.