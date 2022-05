Mercedes GLC 2023 in arrivo il 1 giugno: nuova immagine svela il posteriore

In seguito al reveal della Classe T a fine aprile, Mercedes ha confermato il debutto del crossover GLC di prossima generazione per il 1° giugno 2022. Per anticipare il lancio facendo maturare un po’ di sano hype, la casa automobilistica ha pubblicato una immagine teaser del posteriore.

La fotografia ufficiale la trovate in calce alla notizia, mentre una versione modificata per rendere più chiari i dettagli del design è presente in copertina: da essa si vede un crossover più imponente, potenzialmente con un bagagliaio più ampio e più spazio per la testa e per le gambe. In altre parole, sembra trarre ispirazione dal design della nuova Classe C – con la quale condivide la base – ma dotandosi di un abitacolo completamente digitale.

Sotto il cofano dovrebbe apparire alla stessa maniera il propulsore della ultima Classe C, in variante ibrida e plug-in: il produttore di Stoccarda dovrebbe quindi fornire tre PHEV per oltre 100 chilometri di autonomia completamente elettrica e velocità fino a 238 chilometri orari soltanto sfruttando il motore elettrico. Inoltre, verrà standardizzato il sistema di trazione integrale 4Matic su tutta la gamma.

Considerato che la presentazione è fissata per la serata del 1° giugno, ci si aspetta già la vendita in Europa a partire da settembre 2022. Ogni conferma, come sempre, giungerà a tempo debito.

