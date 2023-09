Mercedes, i futuri veicoli elettrici di serie avranno delle luci decisamente particolari

I prossimi veicoli elettrici di Mercedes-Benz adotteranno le iconiche luci di marcia diurna a LED a tre punti, originariamente presenti nel concept della nuova CLA, che diventeranno una firma distintiva del design aziendale per il prossimo futuro.

Questi nuovi gruppi LED sono integrate elegantemente nei fari circolari anteriori e nelle luci posteriori. Il concept della CLA ha introdotto anche un'innovativa griglia anteriore con grafiche illuminate. Queste caratteristiche luminose di design saranno un elemento chiave anche di altri tre modelli compatti basati sulla piattaforma MMA di Mercedes-Benz.

Il capo del design di Mercedes, Gorden Wagener, ha confermato che quasi tutti questi elementi distintivi del concept verranno trasferiti direttamente al modello di produzione, equiparando l'importanza delle nuove luci diurne a LED all'iconica forma dei tubi di scarico in termini di riconoscimento del brand.

"Elementi iconici come le nuove luci di marcia diurna e la stella rappresentano una firma fresca per Mercedes, ed è davvero affascinante […] abbiamo anche introdotto un nuovo approccio all'aspetto dell'uscita, dato che le auto elettriche naturalmente non hanno un tubo di scarico tradizionale, quindi offriamo una soluzione estetica che i nostri clienti apprezzeranno altrettanto. Questi sono i nuovi 'tubi' del futuro."

Il tanto atteso concorrente di Mercedes-Benz alla Tesla Model 3 è previsto sul mercato nel 2025, anno entro il quale Mercedes lancerà anche una versione ridotta del Classe G. Con queste nuove soluzioni per far fronte al dominio delle berline americane, questi nuovi modelli faranno da capostipite per l'architettura modulare Mercedes (MMA). Altri modelli che condivideranno questa piattaforma includono la prossima generazione di Mercedes EQA ed EQB.