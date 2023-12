Mercedes, ecco le foto spia della berlina elettrica che sfiderà la Tesla Model 3

Basta una sola foto spy ed ecco che si comincia a discutere (e a sognare). L'auto camuffata sotto questa livrea "camo" potrebbe essere la nuova berlina elettrica compatta di Mercedes-Benz. Un modello che potrebbe portare nella gamma del brand tedesco delle novità esclusive.

A rivelare tutto ciò è il sito Car and Driver, o meglio uno dei loro fotografi che è riuscito a scattare questi leak (nel link della fonte è possibile vedere le altre foto), che rivela anche alcuni interessantissimi dettagli riguardo a questo (papabile) nuovo modello. Dunque, stando a quanto riportato dalla fonte, la berlina in questione dovrebbe nascere sull'innovativa piattaforma MMA, la stessa vista con il prototipo CLA a inizio anno e con il concept EQXX, e questo vorrebbe dire molte cose...

Stiamo parlando di una nuova piattaforma modulare pensata proprio per le vetture elettriche più piccole del marchio. A questo proposito, Mercedes promette anche un sistema a 800 V, che garantirebbe una ricarica "ultra fast", con una capacità di ricarica a 250 kW a corrente continua, che tradotto sarebbero circa 320 km di autonomia in soli 15 minuti di ricarica. A questo punto occorre anche guardare al concept CLA, questo dotato di 235 CV di potenza massima e una trasmissione studiata appositamente per migliorare l'efficienza. Saranno queste le caratteristiche della nuova berlina?

Comunque sia, Mercedes ha dichiarato di voler offrire varie tipologie di batterie, per caratteristiche e materiali. Inoltre, sempre secondo Car and Driver, sono previste sia versioni a trazione integrale che posteriore, e almeno una versione AMG (Mercedes al lavoro sulla nuova AMG GT-63).

Infine, ci sono alcuni dubbi riguardo al nome di questo modello, visto che le versioni elettriche dovrebbero perdere la dicitura EQ. Questa berlina compatta e full-electric dovrebbe diventare la concorrente naturale di veicoli del calibro di Tesla Model 3 (la nuova Tesla Model 3 2024 eletta "migliore auto da acquistare" in Norvegia) e BMW i4, e Car and Driver si lancia in una previsione: la produzione potrebbe prendere il via già nel 2024.