Mercedes: 'Forse siamo stati fin troppo ottimisti sulle auto elettriche'

Mercedes proseguirà a produrre auto a combustione interna affiancate a nuovi modelli elettrici nei prossimi anni. Al momento non vi è ancora una road map certa della Stella circa lo stop di benzina e diesel, e molto dipenderà dal mercato e dalle richieste degli automobilisti.

La tendenza di Mercedes è in generale simile a quella delle aziende tedesche, visto che anche BMW ha negato di recente l'abbandono ai motori termici, e lo stesso si può dire di Volkswagen e Audi, che stanno continuando a produrre vetture green e nel contempo a carburante.

Ola Kallenius, presidente del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group, ha parlato di recente, come riferito dagli spagnoli di Motor.es, dicendosi convinto che servirebbe una revisione delle strategie future in merito alle auto a zero emissioni, visto che secondo lo stesso starebbero arrivando tempi difficili per le green.

Nel corso del 2023 il mercato delle vetture a batteria è senza dubbio aumentato, ma non ha raggiunto quell'esplosione che si attendeva, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, dove gli automobilisti continuano a preferire alle green le vetture a benzina o ibride.

Anche Mercedes sta registrando delle preferenze fra i propri clienti verso i motori a combustione interna, soprattutto per le note questioni che vengono sollevate, leggasi autonomia, tempi di ricarica a prezzi.

"Forse c'è stato troppo ottimismo nell'intero settore, ora c'è più realismo", ha spiegato Ola Kallenius, sottolineando i vantaggi delle piattaforme avanzate del marchio che consentono di produrre sulla stessa linea dei motori "altamente efficienti", ibridi plug-in e veicoli elettrici.

Mercedes ha in programma il lancio di 25 nuove auto nel 2024, un continuo mix auto termiche e vetture elettriche, in attesa di capire come risponderà il mercato 2024. La preoccupazione maggiore viene da Paesi come Germania e Francia, dove gli incentivi statali sono stati ridotti se non azzerati: gli automobilisti continueranno a comprare le elettriche o aspetteranno nuovi bonus?