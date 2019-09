Una Mercedes da F1 ha distrutto il record sul giro al Sonoma Raceway: il video

L'ex pilota di Formula 1 Esteban Gutierrez ha appena infranto il record sul giro al Sonoma Raceway in California, a bordo di una monoposto Mercedes-AMG del 2016. Dal video è possibile vedere l'intera prestazione.

Gutierrez era già presente sul circuito californiano in primavera, più precisamente in occasione del Sonoma Speed Fest, un evento non troppo differente dal Goodwood Festival of Speed. Sul circuito ha guidato la Ibrida Mercedes-AMG W07 da Formula 1 (anche le stradali lo saranno da oggi in poi), vettura che ha fatto registrare l'incredibile risultato di 19 Gran Premi vinti su 21 durante il mondiale del 2016. E' stata quindi la seconda monoposto più dominante dell'intera storia.

Il tempo realizzato è stato quindi di 1:15.430, circa 90 millesimi più veloce del tempo record precedente, realizzato nel 2017 da Josef Newgarden a bordo della Indycar Dallara DW12 motorizzata Chevrolet. Non è stato facile, comunque, a causa del pazzesco motore V6 ibrido da circa 1.000 cavalli, il quale faceva slittare con estrema facilità le strette ruote della monoposto.

Purtroppo però il risultato non sarà aggiunto ad alcun libro dei record, per regole oramai note. Nonostante sia stato ottenuto il giro più veloce di sempre non verrà comunque conteggiato, a causa della non ufficialità dell'evento. Infatti per esser valido il tempo deve essere realizzato in una vera e propria gara.

Non vogliamo screditare Gutierrez, ma non osiamo immaginare il giro che sarebbe stato attuato se al volante si fossero trovati i migliori piloti attualmente in corsa nel Mondiale di F1. Ricordiamo che il messicano, durante il suo ultimo anno professionistico alla guida della Haas GP ha dato prove abbastanza scadenti, totalizzando 0 punti. Il suo compagno di squadra Romain Grosjean ne portò a casa ben 29.

Restando in tema, negli scorsi giorni i fan di Ferrari in F1 non hanno fatto che gioire poiché, dopo la vittoria di Charles Leclerc a Monza, le due rosse si sono piazzate in prima e seconda posizione in uno dei tracciati potenzialmente più ostici per la SF90, quello di Singapore.