Mercedes F1, all'asta la monoposto della prima vittoria di Hamilton: quanto può valere?

L'asta di RM Sotheby's a Las Vegas, prevista per il 17 novembre, offrirà agli appassionati di Formula 1 l'opportunità di acquistare una vettura storica, ovvero la prima vettura Mercedes con cui Lewis Hamilton ha ottenuto una vittoria in gara. L'evento risale al Gran Premio d'Ungheria nel 2013.

La vettura in questione, la W04, è stata guidata da Hamilton in ben 14 delle 19 gare disputate durante la stagione di F1 di quell'anno. È l'unica vettura Mercedes F1 dell'era moderna che non è di proprietà né della Mercedes, né di Toto Wolff e neanche dello stesso Lewis Hamilton 9ecco invece le prossime rivoluzioni che potrebbero attenderci a partire dal 2026 in Formula 1).

RM Sotheby's stima che l'auto sarà venduta per un prezzo compreso tra 10 e 15 milioni di dollari (in euro tra i 9.5 e i 14 milioni). Il suo valore è aumentato ulteriormente grazie al fatto che conserva il suo originale motore V8 aspirato da 2,4 litri ed è ancora funzionante. Questa vettura rappresenta una parte importante della storia della Formula 1 e attirerà sicuramente l'interesse di collezionisti e appassionati di auto da corsa.

Come ha dichiarato Shelby Myers, responsabile globale delle vendite private di RM Sotheby's, è un'auto "unicorno", difficile da trovare sul mercato. Possedere un'auto così storica e significativa come questa è un privilegio, considerando che non ne esistono molte in mani private.

"Nell'era contemporanea, Lewis Hamilton è di gran lunga il pilota più influente, non solo dal punto di vista delle corse, ma per quello che ha fatto per trasformare lo sport in termini di razza, cultura e moda", ha aggiunto Myers. "Non è solo un pilota di successo, è una personalità e penso che la sua reputazione continuerà a vivere come qualcuno che ha cambiato materialmente lo sport in meglio" ha riferito Meyers.



Lewis Hamilton è stato protagonista di un evento singolare. Avendo terminato la sua gara al Gran Premio del Qatar alle prime battute della corsa, il pilota ha attraversato la pista a piedi passando dal centro. Attraversare la pista è severamente vietato per questioni di sicurezza, per questo Hamilton ha ricevuto una multa molto salata.