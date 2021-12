Mercedes esce di strada e si cappotta violentemente: lo spericolato sorpasso finisce male

Le dashcam sono sempre più diffuse e aiutano a denunciare casi di guida spericolata che in certe situazioni possono diventare davvero pericolosi. In questo caso solo l’artefice del misfatto è rimasto coinvolto nel violento incidente che ha innescato, ma poteva andare molto peggio.

Il video dell’accaduto è stato caricato su YouTube, quindi possiamo assistere in prima persona allo sfortunato evento accaduto sulle autostrade olandesi. La camera montata al posteriore dell’auto mostra una Mercedes Classe C Coupé arrivare di gran carriera alle spalle di una Volkswagen Polo che procedeva a velocità ben inferiori.

Il guidatore della coupé ha quindi frenato di colpo e ha sterzato per evitare l’impatto con la compatta tedesca, ma nel fare ciò ha perso il controllo del veicolo, che è schizzato completamente sulla destra della carreggiata, sfiorando l’auto che stava registrando.

In maniera fortuita, il proprietario dell’auto dotata di dashcam è riuscito ad evitare il proiettile nero a quattro ruote, ma per il conducente della Mercedes la corsa è continuata verso il terrapieno a lato strada, che ha fatto letteralmente decollare la sua vettura che successivamente ha urtato violentemente a terra innescando un ulteriore cappottamento.

Colui che ha registrato e altri guidatori si sono quindi fermati sulla scena per chiamare i soccorsi, ma non sappiamo se le conseguenze dell’incidente si siano risolte per il meglio o se al contrario siano diventate tragiche, ma di sicuro sembra che gli airbag non siano esplosi nonostante il forte impatto, e questo non è mai un buon segno.

Non è la prima volta che assistiamo a incidenti di questo tipo, infatti pochi mesi fa abbiamo visto un’altra Mercedes esibirsi in alcuni drift a favore di camera prima di finire contro le barriere, ma alle volte non è la negligenza delle persone a innescare situazioni pericolose: l’aquaplaning è un fenomeno rischioso, ma in questo caso il testacoda improvviso è diventato una manovra da oscar.