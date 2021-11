La Mercedes EQS sembra essere uscita da Star Wars: ecco il sound

Mercedes-Benz, come quasi ogni casa automobilistica, ha palesato il suo intento di elettrificare completamente la sua gamma di veicoli puntando allo sviluppo di nuove architetture tramite investimenti colossali.

Per molti appassionati però la transizione comporta una perdita importante: quella relativa al sound che scaturisce dagli scarichi del motore termico. Tuttavia ciò non significa che le EV non avranno un sound, e in effetti il video in alto lo dimostra chiaramente (ecco la EQS contro la Classe S: EV contro termica).

Le riprese sono state effettuate nell'abitacolo di una Mercedes-Benz EQS. Si tratta della prima ammiraglia a emissioni zero del brand di Stoccarda con tanto di MBUX Hyperscreen, la quale si lancia in un'accelerazione selvaggia con l'opzione "Vivid Flux" attiva che va a ricreare delle vibrazioni dai palesi richiami a Star Wars.

I pod racer visti in Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma potrebbero aver rappresentato un forte fonte di ispirazione per i progettisti del suono, e la descrizione che Mercedes-Benz ha fatto del sound di Vivid Flux è la seguente:"cristallino e sintetico eppure caldamente umano." Come avrete notato voi stessi, l'output è completamente procedurale, e varia in base alla pressione del pedale destro, alla velocità istantanea, alla decelerazione e a tanti altri parametri.



Il suono viene oltretutto influenzato dalla modalità di guida selezionata. Sport ad esempio aggiunge una buona dose di dinamismo ed effetti aggiuntivi, e nel mentre l'algoritmo intelligente calcola il suono attraverso l'amplificatore Burmester per restituire un sistema surround in tempo reale di ottima qualità. Ovviamente i possessori hanno a disposizione tante altre opzioni oltre a Vivid Flux, per cui sono liberi di sbizzarrirsi come meglio credono durante i loro spostamenti quotidiani.



"La dinamica di guida di un veicolo elettrico differisce da quella di un'auto con motore a combustione: mancano le caratteristiche cambiate. Da parte nostra abbiamo imparato all'interno dei nostri laboratori: se vuoi avere la caratteristica esperienza AMG, devi rivolgerti ad Affalterbach. I clienti che acquistano un veicolo elettrico si appassionano a questa nuova "user experience" e cercano la differenziazione acustica."





Avviandoci a chiudere vogliamo rivolgerci a chi non ha ancora appurato le capacità della elettrica tedesca: la Mercedes-Benz EQS ha un range eccezionale, questa volta la EPA ha fornito stime particolarmente severe.