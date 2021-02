Mercedes EQS testate a -20°C: quando arrivano le BEV tedesche?

Il team di walkoARTvideos ha ancora una volta beccato in strada degli interessanti prototipi di Mercedes-Benz EQS, sia nella variante berlina che in quella SUV. In base a quanto riportato sul canale YouTube, pare che nel momento delle registrazioni la temperatura si attestasse sui -20°C.

La casa automobilistica tedesca molto spesso avvia le prove su strada coinvolgendo multipli esemplari, e anche questa volta non si è smentita affatto. La clip in alto mostra due prototipi di EQS e un prototipo di EQS SUV seguiti da altri modelli non elettrici, tra i quali spicca anche la nuova Classe C (ecco il suo intrigante abitacolo).

Il programma di test è piuttosto estensivo, e comprende prove in condizioni stradali ottimali, uscite con temperature polari e persino fasi di traino di un rimorchio, per le quali le auto completamente elettriche di tutti i produttori stanno cercando di migliorare giorno dopo giorno.

Al momento la commercializzazione di Mercedes-Benz EQS ed EQE è prevista per la fine del 2021, mentre la versioni delle due BEV non hanno ancora una data di rilascio ufficiale, ma sembra che verranno prodotte a partire dal 2022 sul suolo statunitense. In ogni caso, tutte le vetture menzionate andranno a basarsi sulla nuovissima e duttile piattaforma Electric Vehicle Architecture (EVA).

In ultimo vogliamo soffermarci su un particolare dettaglio, e cioè sul fatto che le registrazioni includono anche la Xpeng P7 (anch'essa elettrica) la quale non è ancora disponibile in Europa: magari il brand cinese si sta preparando a lanciarla sul Vecchio Continente, ma per ora non abbiamo modo di saperlo.

Per chi non dovesse essere a conoscenza delle caratteristiche chiave che la Mercedes-Benz EQS porterà sul mercato, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro speciale sull'avveniristico MBUX Hyperscreen di Mercedes, nonché alle doti nel range per singola carica che l'ammiraglia a zero emissioni promette di garantire.