La Mercedes EQS è sbalorditiva: il CEO parla di 770 km di range

Nel corso delle ultime settimane l'attesissima Mercedes-Benz EQS è rimasta senza sosta sotto i riflettori di pubblico e stampa grazie alla condivisione di nuove informazioni riguardo l'abitacolo e agli avvistamenti di vetture in stadio prototipale in circolazione sulle strade pubbliche.

Adesso la berlina elettrica di lusso torna a far parlare di sé grazie alle parole del CEO di Daimler Ola Kallenius, il quale lascia intendere che l'ammiraglia andrà oltre le più rosee aspettative dei consumatori. Fin dall'inizio del suo sviluppo Mercedes-Benz aveva parlato in un obiettivo ben preciso: raggiungere i 700 chilometri di autonomia per singola carica in ciclo WLTP.

Ora però l'ambizione sembra essere stata alimentata da possibilità tecniche nuove, poiché Kallenius ha parlato di 770 chilometri di range in ciclo WLTP. In base ai test più recenti infatti, il team tedesco si è accorto di aver ottenuto performance superiori del 10 percento rispetto a quelle preliminari.

Per il momento non possiamo ancora farci prendere dall'euforia, in quanto la EQS non è ancora stata commercializzata (dovrebbe arrivare in estate o poco dopo), ma se queste nuove informazioni dovessero rivelarsi veritiere staremmo parlando di una delle vetture a batteria più efficienti in assoluto: con un pacco batterie di 108 kWh andrebbe a superare i 665 chilometri di range della Tesla Model S Long Range a doppio motore (il ciclo EPA è però meno ottimistico di quello WLTP).

In attesa di poter toccare con mano la imminente EQS vogliamo rimandarvi alla galleria di immagini inerente i suoi interni: l'abitacolo è futuristico ma pragmatico, e il sistema MBUX Hyperscreen proprietario Mercedes-Benz è davvero impressionante.