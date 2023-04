Mercedes EQS ed EQE come un videogioco: arriva il 'DLC' per aumentare l'accelerazione

I clienti di Mercedes Benz che negli Stati Uniti e in Canada hanno avuto la fortuna di aver acquistato l'EQS o l'EQE, potranno migliorare notevolmente le prestazioni della loro vettura elettrica attraverso una sorta di DLC.

DLC, per chi non sapesse a cosa si riferisse questo termine, è l'acronimo di downloadable content, contenuto scaricabile, e fa riferimento a delle funzioni extra che possono essere aggiunte ad un videogioco, nella maggior parte dei casi pagando.

In merito a Mercedes il pacchetto a cui si fa riferimento è “Acceleration Increase“ che come facilmente intuibile riguarda la possibilità di avere uno sprint maggiore. Tramite l'aggiornamento software si possono sbloccare delle prestazioni aggiuntive e si può decidere di ottenere il DLC pagando una quota mensile compresa fra i 60 e i 90 dollari, o eventualmente una somma annuale fra i 600 e i 900 dollari.

A differenza di BMW che ha spiegato di non offrire potenza aggiuntiva tramite abbonamento, Mercedes sta percorrendo la strada del DLC, ma non è l'unica casa automobilista che offre pacchetti a pagamento. Tesla ad esempio lo fa da anni, ed ora altre aziende stanno cercando di imitarla, consce della possibilità di guadagnare un sacco di soldi da questi upgrade, senza che tra l'altro il cliente si debba recare presso un concessionario ufficiale o un'officina.

Tornando all'acceleration mode di Mercedes, annunciato lo scorso novembre con un prezzo un po' più elevato rispetto a quello attuale, il pacchetto permette di avere 80 cavalli in più sulla EQE e la EQS, riducendo l'accelerazione da 0 a 100 km/h di circa un secondo, dato senza dubbio molto interessante.

Chiunque volesse sbloccare in maniera permanente l'opzione sprint, potrà farlo pagando circa 2.000 dollari per l'EQE e 2.950 per l'EQS, e stiamo parlando di due vetture che in Italia costano rispettivamente 76mila e 118mila euro. Mercedes di recente aveva lanciato altri tre pacchetti opzionali, leggasi Beginner Driver, Valet Service Modes, e AMG Track Pace