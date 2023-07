Mercedes-Benz EQE elettrica ha preso fuoco nel garage del proprietario

Un incendio ha distrutto una Mercedes-Benz EQE 350+ del 2023 (un modello che conosciamo bene: due settimane con la Mercedes-Benz EQE) all'interno del garage di un proprietario in Florida, causando danni significativo all'edificio. Il veicolo elettrico di lusso era un'auto di cortesia in prestito al proprietario.

Il coniuge del proprietario riporta di aver sentito un sibilo seguito da uno schiocco provenire dal garage. Immediatamente dopo, il fuoco si sarebbe sviluppato rapidamente, provocando un'esplosione. Il garage della vittima di questo incidente risulterebbe gravemente danneggiato. Anche il resto della casa avrebbe subito danni considerevoli, casa che ora risulta anche ricoperta di fuliggine.

Dal momento che ci sono stati molti casi di auto elettriche che prendono fuoco, il St. Johns County Fire Rescue ha invitato nuovamente i proprietari di veicoli elettrici a essere consapevoli dei potenziali rischi associati alle batterie agli ioni di litio. Mercedes-Benz ha rilasciato una dichiarazione in cui si impegna a collaborare con le autorità per identificare la causa dell'incendio e prendere misure adeguate.

La Mercedes-Benz EQE ha già subito un richiamo a maggio a causa di un errore del software della batteria ad alta tensione. Questo errore impediva al sistema di monitoraggio di segnalare un malfunzionamento della batteria, aumentando così il rischio di incidenti. Mercedes aveva preso provvedimenti per risolvere il problema, aggiornando gratuitamente il software del sistema di gestione della batteria presso i propri concessionari.

Non è chiaro se il modello in questione fosse oggetto di richiamo o meno dal momento che solo due modelli delle berline EQE 350+ erano state richiamate dalla casa madre. Attualmente Mercedes è al lavoro anche per stabilire se l'incidente avvenuto sia in qualche modo correlato a questa problematica di cui era già a conoscenza.